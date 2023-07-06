إعلان عاجل من حلف الناتو بشأن تحركات بريجوجين وقوات فاجنر

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إن الناتو يراقب عن كثب تحركات قوات مجموعة فاجنر وقائدها يفجيني بريجوجين شخصيا.

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي في بروكسل: "نحن نراقب عن كثب تحركات قوات مجموعة فاجنر وقائدها يفجيني بريجوجين شخصيا. لن أخوض في التفاصيل، لكننا لاحظنا بعض الاستعدادات لنشر مجموعات كبيرة من جيش بريجوجين في بيلاروس”.

وأضاف: “لكننا لم نشهد تحركهم الكبير إلى بيلاروس… نحن نراقب أيضا تحركات بريجوجين، لكنني لن أعطي تفاصيل".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن قوات فاجنر قد تستخدم للدفاع عن بيلاروس بعد انتقالها من روسيا، بعدما شاركوا في تمرد فاشل الشهر الماضي.

وأوضح لوكاشينكو، أن الأفراد العسكريين المرتبطين بشركة يفجيني بريجوجين العسكرية الخاصة يتم نقلهم إلى البلاد وفقًا “لشروط معينة”، بما في ذلك إمكانية نشرهم على الفور إذا لزم الأمر “للدفاع عن الدولة”.

وقال الرئيس البيلاروسي: “أنا لست قلقا على الإطلاق ولست منزعجًا من أنه سيكون لدينا عدد معين من هؤلاء المقاتلين متمركزين هنا في بيلاروس”.

عندما سُئل عن احتمال محاولة فاجنر التمرد في بيلاروس كما فعلوا في روسيا الشهر الماضي، أجاب لوكاشينكو: “لا أعتقد أن فاجنر ستنهض بطريقة ما وتوجه أسلحتها ضد السلطات البيلاروسية والدولة البيلاروسية. كل شيء يحدث في الحياة. لكن اليوم لا أرى مثل هذا الوضع”.

كما قدم معلومات تتعلق بمكان وجود بريجوجين، قائلاً إن “قائد فاجنر ليس حاليًا في بيلاروس، ولكن في روسيا، وأنهم تحدثوا في اليوم السابق”.