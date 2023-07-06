بعد انفجار غواصتها “تيتان”.. “أوشن جيت” تعلن تعليق جميع العمليات الاستكشافية والتجارية

أعلنت شركة “أوشن جيت”، اليوم الخميس، تعليق جميع عمليات الاستكشاف والعمليات التجارية بعد أسابيع فقط من انفجار غواصتها “تيتان” بشكل كارثي خلال رحلة استكشافية إلى حطام سفينة تيتانيك، ما أسفر عن مقتل الرئيس التنفيذي للشركة وأربعة ركاب.

ومن غير الواضح متى أضافت شركة “أوشن جيت”، إشعار التعليق.

وفي وقت سابق، قال موقع “إنسايدر”، إن الغواصة "تيتان" التي تحطمت بالمحيط الأطلسي، كانت تعرضت لأضرار بالغة بعد أن ضربها البرق في عام 2018.

وأوضح الموقع، أنه كان يوجد في يوتيوب مقطع فيديو حول ذلك الحادث، لكن تم حذفه قبل فترة.

وأكد أنه تم في أغسطس 2020 نشر مقابلة مع ستوكتون راش مدير عام شركة “اوشن جيت”، التي تملك الغواصة "تيتان"، لكن في وقت لاحق تم حدف هذه المقابلة كذلك.

وقال راش في المقابلة: "لحسن الحظ لم تكن ضربة البرق مباشرة. على الأغلب، الضربة المباشرة على ألياف الكربون كانت ستؤدي إلى توقفنا عن العمل تماما .. في غضون يومين، تمكنا من استبدال كل هذه المكونات".