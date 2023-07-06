لكل الأعمار.. فوائد ممارسة الرياضة للسيدات

محافظة المرأة على رشاقتها ليست فقط نظام حياة يومي، بل ضرورة طبية وحياتية ونفسية شديدة الأهمية، خاصة إذا عرفنا أن السمنة أكثر انتشارًا بين النساء مقارنة بالرجال كما ذهبت إلى ذلك دراسة طبية نشرتها مجلة "نيوزويك" البريطانية، وأكدت ضرورة محافظة المرأة في مختلف الأعمار على ممارسة أنشطة رياضية واتباع نُظم غذائية مُقننة تبعدها عن شبح السمنة.

ولذلك، تحرص الكثير من الفتيات على ممارسة الرياضة واتباع الحميات الغذائية، ويُفضلن ممارسة هذه الأنشطة من خلال مدربات، إلى جانب التدريبات البدنية برامج غذائية تناسب كل رياضة على حدة.

وفي هذا الصدد، قالت المدربة الدكتورة وسام صالح بكر باسبعين، أخصائية التغذية، أن كثيرين لا يقومون بتطبيق هذا التمرين بالطريقة الصحيحة، ما قد يعرضهم لخطر إصابة عضلات الجسم.

أيضًا، تمرين كيبل السحب، ويركز على عضلات الظهر الكبيرة الموجودة أسفل لوح الكتف على جانبي الظهر، وتعتمد آلية عمله على مبدأ الرافعة للاستفادة من وزن الثِقَل لتمرين العضلات.

وبالتوازي مع التدريبات المختلفة، قدمت أخصائية التغذية للرياضيين من مختلف الأعمار، وبما يناسب كل رياضة على حدة، فمثلا تغذية من يمارسون السباحة ليست كتغذية من يمارسون الملاكمة، والاثنتين ليستا كتغذية هواة ركوب الخيل، أو كرة القدم، فهي هنا تحدد العناصر الغذائية والسعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم بمقادير محددة، بالتناغم مع الجهد المبذول في كل رياضة.