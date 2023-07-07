عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي يعلن أسماء المرشحين الـ 3 لإدارة مباراة القمة

صدى البلد

رشح الخبير التحكيمي رضا البلتاجي 3 حكام لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز.


وقال البلتاجي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إنه لو كان مسؤولاً عن لجنة الحكام سيرشح حكماً لم يسبق له إدارة لقاء القمة وسيستعين بأحد الرباعي إبراهيم نور الدين أو محمد عادل أو محمود البنا أو أمين عمر للتواجد في تقنية الفيديو لأنهم أداروا من قبل لقاءات القمة.


وأضاف:" أرشح أحد الثلاثي أحمد الغندور ومحمود ناجي ومحمد معروف، وإن كانت فرصة الغندور صعبة في التواجد في لقاء القمة بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي ولكنه يبقى مرشحاً لأنه يقدم مستويات إجمالاً جيدة".


وأشار إلى أن مباريات صراع الهبوط ستكون قوية للغاية وأولى الاستعانة بحكام دوليين على أعلى مستوى.

إبراهيم نور الدين الأهلي والزمالك الأهلى الاسماعيلي الخبير التحكيمي الريمونتادا القمة بين الأهلي والزمالك الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لإزالة الرحم | خاص

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

نجم الزمالك السابق : تسريب اتفاقات كهربا والأهلي

رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل حول هدف الإسماعيلي الملغي أمام الأهلي

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

عرض رسمي من الدوري القطري لضم نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من أمريكا بعد العقوبات البريطانية الجديدة على إيران

ترشيحاتنا

بعد تدشين السيسي حسابا على ثريدز.. التطبيق يجذب 30 مليون مشترك في ساعات

تشمل ذخائر عنقودية .. توقعات بالإعلان عن حزمة أسلحة إلى أوكرانيا الجمعة

أمام الزمالك |تريزيجيه يتحدث عن أول مباراة له مع الأهلي

تريزيجيه يكشف كواليس مشاركته بمباراة المنتخب أمام غينيا ورأيه في فيتوريا

لحشد الدعم .. زيلينسكي يصل إلى براج قبل قمة حلف الأطلسي

جمال علام يشهد تدريبات المنتخب الأولمبي استعدادا لمواجهة المغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء.. شاهد ملابس غادة عبد الرازق تثير الجدل بفرنسا

نهائي على صفيح ساخن| موعد مباراة مصر والمغرب وسبب رُعب الأسود من الفراعنة

نادي أدب مصر الجديدة يناقش ديوان على أرصفة قصائدي للدكتورة سحر كرم|صور

تحذير.. السمنة تعرضك للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

فيديو

خد بإيدي .. فتاة ترى النبي في المنام وتحدث لها معجزة تشفيها من مرضها

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ