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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان العلمين يتصدر تريند تويتر.. تعرف على تفاصيله وأبرز فعالياته | فيديو

لوجو مهرجان العلمين
لوجو مهرجان العلمين الجديدة

تصدر اسم مهرجان العلمين الجديدة لعام 2023، تريند موقع تويتر، بعد الإعلان عن تفاصيله وأبرز فعالياته، ونشر برومو يضم العديد من الفعاليات المتوقع إقامتها قريبا.

ومهرجان مهرجان العلمين الجديدة، هو أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، ويضم العديد من الفعاليات الترفيهية.

ونشرت الصفحات الرسمية للمهرجان، برومو يكشف مدى الطبيعة الخلابة بمدينة العلمين الساحرة ومكانتها الكبيرة.

 

لمشاهدة برومو المهرجان من هنا

وكشف البرومو عن إقامة أنشطة جذابة مثل الحفلات الفنية والغنائية لكبار النجوم المصريين والعالميين ونجوم كرة القدم، بالإضافة إلى عروض أفضل مصممى الأزياء في العالم.

يقام مهرجان العلمين في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي.

وتضم أنشطة مهرجان العلمين، عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE.

إلى جانب موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.

ويضم مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة نخبة من أهم المتخصصين في الفن والرياضة برئاسة النجمة يسرا وكل من المخرج عمر عبد العزيز رئيس النقابات الفنية، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والمطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والسيناريست محمد عبد الخالق وعماد متعب وحازم إمام وحسن المستكاوي ناقد رياضي، ومحمد رشوان بطل مصر والدكتور كمال درويش والنقاد طارق الشناوي وعلا الشافعي ودعاء حلمي وآخرين.

مهرجان العلمين سهرات مهرجان العلمين فعاليات مهرجان العلمين الدكتور خالد عبد الجليل المطرب مصطفى كامل المخرج عمر عبد العزيز المخرج خالد جلال

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