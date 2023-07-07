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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجة ماجد المصري تستعرض لياقتها البدنية في الجيم.. صور

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها  على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها فى الجيم.

وتألقت زوجة ماجد المصري بإطلالة رياضية  جذابة خطفت بها الأنظار مرتدية توب أسود وبنطلون رياضي  مع تسريحة شعر بسيطة لإبراز جمال ملامحها ورشاقتها.

يذكر أن آخر أعمال  الفنان ماجد المصري مسلسل «ضرب نار» من بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضى، سهير المرشدي، أحمد الرافعي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ماجد المصرى، هدى الإتربي، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكرى، وعرض حصريا على شاشة ON بالإضافة إلى منصة WATCH IT.

وشارك مؤخرا فى مسلسل توبة، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد صالح.

يذكر أن ماجد المصري ورانيا أبو النصر تزوجا منذ ما يقرب من 10 سنوات، ولديهما ابنين أدهم وداليدا.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٧٠٦_٠٥٤٣٢٧
إطلالة زوجة ماجد المصري رانيا ابو النصر الجيم تستعرض رشاقتها

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