ماكرون: سننظم مع بريطانيا مؤتمرا لاستعادة حرية الملاحة في هرمز

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستنظم، بالتعاون مع المملكة المتحدة، مؤتمرًا خلال الأيام المقبلة مع دول مستعدة للمساهمة في مهمة متعددة الجنسيات تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

المهمة ستكون ذات طابع سلمي ودفاعي

وقال ماكرون، في منشور عبر منصة "إكس"، إن هذه المهمة ستكون ذات طابع سلمي ودفاعي بحت، ومتميزة عن أطراف النزاع، على أن يتم نشرها فور سماح الظروف بذلك.

وأضاف أن بلاده مستعدة للقيام بدورها الكامل كما فعلت منذ اليوم الأول للصراع، مشددًا على ضرورة عدم ادخار أي جهد للتوصل سريعًا إلى حل متين ودائم للصراع في الشرق الأوسط عبر الوسائل الدبلوماسية.

وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب معالجة جميع القضايا الجوهرية بحلول مستدامة، سواء ما يتعلق بالأنشطة النووية والبالستية لإيران أو ما وصفها بأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، إضافة إلى ضرورة استئناف حرية الملاحة بشكل سريع وغير معرقل في مضيق هرمز، وضمان عودة لبنان إلى مسار السلام مع احترام كامل لسيادته ووحدة أراضيه.