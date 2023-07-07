بعد انتقاله إلى الوكرة القطري | الشحات يوجه رسالة لـ حمدي فتحي

وجه حسين الشحات لاعب القلعة الحمراء رسالة وداع للنجم حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي السابق بعدما رحل عن النادي الأحمر وانضم للوكرة القطري في صفقة بيع نهائي.

وكتب الشحات عبر حسابه بموقع التواصل انستجرام:"ربنا يكرمك يا اخويا علشان انت تستاهل كل خير يا حبيبي ومجتهد وابن حلال بس والله هتوحشني جدا".

وتابع "مش عارف اقولك ايه غير إن مستنيك تلعب معايا تاني لان من احسن واكتر الناس الا زعلان انا مش معانا ومش هتكمل معانا وباذن الله مستنيك تاني نلعب مع بعض هتوحشني يا حزين يا اخويا".

وأعلن نادي الوكرة القطري التعاقد مع لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر حمدي فتحي لمدة 3 مواسم قادمة بعقد يمتد حتي يونيو 2027.