عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: تلقينا 114,6 ألف شكوى منذ انطلاق مبادرة صوتك مسموع

مبادرة صوتك مسموع
مبادرة صوتك مسموع

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" نالت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية بما ساهم بشكل عظيم في تطوير قدراتها، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية، بما انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة الجهات كمًا ونوعاً، حيث سجلت كثيراً من فرق العمل تميزاً ملحوظاً في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين في جميع المحافظات والجهات التنفيذية المرتبطة بالمبادرة إلكترونياً .

واستعرض اللواء هشام آمنة، تقريرًا عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" في التعامل مع ما ورد إليها من شكاوى واستغاثات للمواطنين منذ انطلاق المبادرة وحتي 30 يونيو ٢٠٢٣ وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية بهذا الشأن ومتابعة فحصها وإزالة أسبابها، وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه، مع ضمان ألا يضار المواطن جراء تقدمه بشكوى.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 670 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 114,6 ألف شكوى، تم حل 112 ألف شكوى بنسبة 97,7 % وجار حل 2640 شكوى، مشيرًا إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وكشف اللواء هشام آمنة، أن «صوتك مسموع» تلقت خلال شهر يونيو 2023، أكثر من 18,5 ألف رسالة منها 1755 شكاوى تم الرد على 1406 شكوى منها بنسبة 80,1%، وجاري حل 349 شكوي، موضحًا تنوعها ما بين شكاوى للإشغالات والتي بلغ عددها 671 شكوى، والقمامة 656 شكوى، ومخالفات البناء  146  شكوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 18  شكوى، إضافة إلى 213 شكوى خاصة بتعريفة ركوب سيارات الأجرة  وزيادة الأسعار، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم، مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن «صوتك مسموع»، ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، لافتاً إلى أن المبادرة تلقت عبر الواتس آب أكثر من 14711 رسالة خلال شهر يونيو، تضمنت 1557 شكوى، تم حل 1245 شكوى منها بنسبة 80%، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 85 ألف متابعًا، وتلقت الصفحة 3824 رسالة من المواطنين منها 198 شكوى تم حل 161 شكوى منها بنسبة 81.3% وجارى حل 37 شكوى، وتلقت خدمة الخط الساخن 382 اتصالاً تليفونياً، وتضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية الشكر لجميع العاملين في المبادرة ، وكذا مسئولي المحافظات والجهات المعنية المتعاملين معها، على ما يبذلونه من جهود حثيثة للتعامل مع شكاوى المواطنين ومطالبهم، والعمل على حلها، والتفاعل السريع مع المستجدات التي تهم المواطنين مثل ارتفاع الأسعار، ومواعيد غلق المحال، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات، مؤكداً أننا جميعاً هدفنا هو خدمة المواطن المصري، وتقديم الحلول لمشكلاته.

ودعا " آمنة "  المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق في المحليات بالتواصل الفوري مع فريق عمل المبادرة من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم «الواتس آب» (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»(www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected]، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.

وزير التنمية المحلية التنمية المحلية صوتك مسموع هشام امنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارا

مبلغ ضخم.. تعرف على راتب حمدي فتحي السنوي في الوكرة القطري

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور|وعيار 21 الآن يفقد 600 جنيه

للهروب من انتقاد الجماهير.. نجم الأهلي السابق يطالب أفشة بالرحيل عن الفريق

بملابس جريئة.. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

أخبار الرياضة .. تريزيجيه ينصح إمام عاشور بعدم الانضمام للأهلي .. نجم الزمالك يكشف تفاصيل أزمة كهربا

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ أسيوط معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

ترشيحاتنا

أسبوع القاهرة للمياه.. إطلاق مسابقة جديدة وتلقي مشروعات بحثية من الطلاب

الذهب ينخفض وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. فيديو

المعركة بدأت.. تويتر تهدد بمقاضاة شركة "ميتا" بسبب تطبيق ثريدز

التنمية المحلية: تلقينا 114,6 ألف شكوى منذ انطلاق مبادرة صوتك مسموع

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 190 ألف جنيه.. صور

مصر تستهل مشوارها بمونديال شباب الطائرة أمام البرازيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوجر تثير ضجة على السوشيال ميديا بسبب كتب تباع في المكتبات| تفاصيل

معلومات خطيرة عن عملية حورية فرغلي.. تفاصيل

بملابس جريئة.. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| طرق إسعاف الأزمة القلبية..شرب الشاي الساخن يصيبك بمرض خطير

فيديو

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

مقطع فيديو لجمل باكستاني يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

خد بإيدي .. فتاة ترى النبي في المنام وتحدث لها معجزة تشفيها من مرضها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ