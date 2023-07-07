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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ناهد السباعي تثير الجدل بإطلالة لافتة| شاهد

ناهد السباعي
ناهد السباعي

حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ناهد السباعي في الصور بإطلالة كاجوال ملفتة، حيث ارتدت بنطلون جمع بين اللون الأزرق و الأبيض مع توب ذا اكمام مكشوفة وقصير للغاية بنفس الألوان.

 

تزينت ناهد السباعي بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة و زادت من أناقتها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ناهد السباعي على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان  المتناسقة مع لون بشرتها.

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