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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفاجا تكثف جهودها لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض والبعوض

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، عن مواصلة فرق مكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأمراض حملات على جميع أحياء ومناطق المدينة بالتنسيق بين كافة الجهات الحكومية من خلال خطة وبرنامج معد مسبقا من مديرية الصحة بالبحر الأحمر تشرف على تنفيذه الإدارة الصحية بسفاجا، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

 

وأضاف رئيس المدينة، أن الفرق تنفيذ البرنامج من خلال عدة أنوع للمكافحة كالمكافحة الهندسية، والمكافحة البيولوجية والمكافحة الكيميائية، وتعتمد أساليب المكافحة على توجيه الأهالي باتخاذ التدابير الوقائية كتركيب الشباك الذي يمنع دخول الحشرات من النوافذ، والتخلص من الإطارات القديمة والحاويات.

 

وتقوم المكافحة الهندسية على تجفيف المياه بردم المستنقعات والبرك المائية وخصوصا الراكدة لإزالة أماكن التوالد خاصة حول خزانات المياه والتأكد من إغلاقها بشكل محكم، كما تقوم الفرق باستخدام المبيدات كمكافحة كيميائية لأماكن توالد اليرقات، فضلا عن استخدم أجهزة التضبيب الحار (الدخان).

 

وناشد رئيس المدينة المواطنين بضرورة تضافر الجهود وتكاملها لإنجاح هذه الحملات، مؤكدا على أهمية التعاون للحد من بعض السلوكيات الفردية أو التي يمارسها بعض المواطنين تخل بالضوابط الصحية – والتي تعمل على إيجاد بيئات حاضنة لتكاثر وانتشار البعوض ومنها إلقاء القمامة خارج الصناديق، عدم مراقبة الخزانات أثناء عملية التعبئة عدم التنظيف حول الخزانات أو تطهيرها من الداخل.

 

وطالب شعبان أهالي مدينة سفاجا، بضرورة اتخاذ موقف إيجابي في اتباع الإجراءات الوقائية التي تحافظ على بيئة صحية خالية من الملوثات أو العوامل الجاذبة لاحتواء الحشرات، كما أن هناك عددا من الممارسات التي تؤثر في انتشار الآفات من بينها: تربية الأغنام والمواشي داخل المنازل السكنية (الحظائر داخل المنازل السكنية) وتخزين مواد زائدة عن الحاجة في فناء المنزل بصورة عشوائية وغير صحية، إضافة إلى تسرب مياه المجاري في السكنات والطرق، ورمي المخلفات والقمامة خارج الأماكن المخصصة لها، لذا يعول على أفراد المجتمع التعاون مع جهود الدولة في أعمال المكافحة.

الاداره الصحيه البحر الأحمر التدابير الوقائية الجهات الحكومية الصحة بالبحر الأحمر

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