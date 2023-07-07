عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الأوكرانية تعلن دعمها طلب زيلينسكي بشأن الماريجوانا

الصحة الأوكرانية
الصحة الأوكرانية تعلن دعمها طلب زيلينسكي بشأن الماريجوانا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، دعمها مشروع ترخيص الأدوية القائمة على عشبة الماريجوانا، وفق مطالبات الرئيس فولوديمير زيلينسكي بذلك.

 

ووفقا لـ "روسيا اليوم"،قال نائب وزير الصحة، إيجور كوزين، "لقد دعمت لجنة حماية الصحة (اللجنة الأوكرانية للصحة الوطنية والمساعدة الطبية والتأمين الطبي) هذا القانون بالفعل. وقد أعطت وزارة الصحة تقييما إيجابيا لمشروع القانون هذا".

 

وأضاف: "ونتوقع أن يتم تقديمه إلى البرلمان الأوكراني ليتم اعتماده".

وكان زيلينسكي قد دعا إلى ترخيص الماريجوانا في بعض الأدوية، ويجب إنتاجها ضمن البلاد.

 

وفي الـ4 من يوليو، قال النائب الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك إن نواب الرادا قد ينظرون بخصوص الماريجوانا في جلستهم المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. توقعات قبول الكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى

أقل علبة بـ 10.. 2 جنيه تحريك في دخان الغلابة ومفاجأة بأسعار السجائر الرسمية

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

ترشيحاتنا

بسام راضي يعلن انتخاب مصر بالإجماع لعضوية مجلس الفاو

خطيب الأوقاف: اختيار الزوجة وأحسن الأسماء أبرز نماذج رعاية النشء في الإسلام

مصدر الدولارات.. هل يقدم ثريدز أرباحا لمستخدميه.. وهذه مميزاته عن تويتر

الإسرائيلية المختطفة.. قناة عراقية توثق آخر ظهور لـ إليزابيث زوركوف

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري الممتاز

هعملك مشاكل.. تريزيجيه يكشف تفاصيل تهديده لـ جيرارد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خضوع حورية فرغلي لها.. مضاعفات خطيرة لعملية استئصال الرحم

رقم خرافي.. سعر حقيبة غادة عبد الرازق في باريس يثير ضجة

راتب خيالي يوميا| هذا ما يتقاضاه حمدي فتحي مع الوكرة القطري.. وكولر بمرحلة البحث!

ناهد السباعي تثير الجدل بإطلالة لافتة| شاهد

فيديو

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ