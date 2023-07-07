الصحة الأوكرانية تعلن دعمها طلب زيلينسكي بشأن الماريجوانا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، دعمها مشروع ترخيص الأدوية القائمة على عشبة الماريجوانا، وفق مطالبات الرئيس فولوديمير زيلينسكي بذلك.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"،قال نائب وزير الصحة، إيجور كوزين، "لقد دعمت لجنة حماية الصحة (اللجنة الأوكرانية للصحة الوطنية والمساعدة الطبية والتأمين الطبي) هذا القانون بالفعل. وقد أعطت وزارة الصحة تقييما إيجابيا لمشروع القانون هذا".

وأضاف: "ونتوقع أن يتم تقديمه إلى البرلمان الأوكراني ليتم اعتماده".

وكان زيلينسكي قد دعا إلى ترخيص الماريجوانا في بعض الأدوية، ويجب إنتاجها ضمن البلاد.

وفي الـ4 من يوليو، قال النائب الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك إن نواب الرادا قد ينظرون بخصوص الماريجوانا في جلستهم المقبلة.