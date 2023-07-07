هنا الزاهد تكشف عن موعد طرح فيلم مستر إكس في الخليج

كشفت النجمة هنا الزاهد، عن موعد طرخ فيلم مستر إكس، بطولة النجم أحمد فهمي، في جميع سينمات الوطن العربي والخليج.

ونشرت هنا الزاهد، مقطع فيديو من فيلم مستر إكس، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وعلقت عليها قائلا: فيلم مستر إكس من يوم 20 يوليو في جميع سينما الوطن العربي والخليج.

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد أنور وتواجد به العديد من ضيوف الشرف.

إيرادات الأفلام:

أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي ان إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة في شباك في تذاكر السينمات أمس الخميس الموافق 6 يوليو بلغ نحو 6،920،333 جنيها.

وجاءت الإيرادات على النحو التالي

فيلم بيت الروبي: 3،215،618 جنيه.

-فيلم تاج:1،502،582 جنيه.

-فيلم البعبع: 1،357،648 جنيه.

-فيلم مستر إكس: 844،485 جنيه.

بيت الروبي :

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

فيلم تاج



ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

فيلم البعبع



فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.