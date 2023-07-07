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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة بصحبة 4 وزراء خلال احتفالات العيد القومي

صدى البلد

أدى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صلاة الجمعة اليوم بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بحضور 4 وزراء في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي ، وهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وحسن شحاتة وزير العمل ، والفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى .

شارك فى أداء الصلاة د. شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ،واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ود. محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام لمحافظة القاهرة، ومساعد رئيس أركان المنطقة المركزية العسكرية ، والمستشار العسكرى لمحافظة القاهرة ، ود. على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وشارك فى أداء صلاة الجمعة أ.د. السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، وأ.د. محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر ومنسق عام بيت العائلة المصرية، واللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير، ود. أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، ود.محمود الشريف نقيب الأشراف، ود. عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والمهندس سيد السيسى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، وعدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وقيادات المحافظة ورؤساء الأحياء .

وألقى خطبة الجمعة التى تناولت كيفية حماية النشىء د. محمد عزت، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

العيد القومي لمحافظة القاهرة

وتحتفل القاهرة  بعيدها القومى ١٠٥٤ أنشأها القائد جوهر الصقلي فى عهد  الخليفة الفاطمي المعز لدين الله  في 6 يوليو عام 969م.

وتضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها ، وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على  حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون ومركز إلتقاء للأعمال والتجارة والعلوم،  وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها .

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