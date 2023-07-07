عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبا الأهلي والزمالك بقائمة أكثر من صنعوا أهدافا في العالم.. تعرف عليهما

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن تواجد حسين الشحات وسيد زيزو قائمة أكثر ٢٠ لاعب في العالم صنعوا أهداف في عام ٢٠٢٣

وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "حسين الشحات وزيزو يتواجدان ضمن قائمة أكثر ٢٠ لاعب في العالم صنعوا أهداف في عام ٢٠٢٣ برصيد ١٢ اسيست لكل منهما، علي معلول يتواجد في نفس القائمة برصيد ١١ أسيست"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه الاتحاد السكندرى ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو ويستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء.

وكان فريق الأهلي تغلب على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز بيرسي تاو هدف المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر، ويحتاج الأهلي 5 نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 77 وإعلان تتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.

الأهلي والزمالك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الناقد الرياضي خالد طلعت جماهير الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

شيء أكيد |فرج عامر يكشف تطورات عن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

توك توك وحشيش وهيطلق مراته.. أزمات مرتضى منصور ونجوم الزمالك في 2023

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور|وعيار 21 الآن يفقد 600 جنيه

ترشيحاتنا

تمهيدا للتطوير.. الزراعة تكشف حقيقة إغلاق حديقة الحيوان بعد غد

أخبار الفن.. وفاة فنانة عراقية شهيرة .. عمرو مصطفى يهاجم تامر عاشور

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

لاعبا الأهلي والزمالك بقائمة أكثر من صنعوا أهدافا في العالم.. تعرف عليهما

ممنوع التخزين.. لماذا أصبح سعر البصل أغلى من التفاح؟

مقتل خمسة من تنظيم داعش في العراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتجاهلها .. ظهور هذه العلامات عند الدخول للحمام تنذرك بسرطان المثانة

نشرة المرأة والصحة.. بلوجر تثير الجدل بسبب كتب تباع في المكتبات ومعلومات عن عملية حورية فرغلي

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد.. احترس

بملابس جريئة.. مي عمر تستعرض أناقتها على البحر

فيديو

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ