فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

قامت حنين، ابنة الفنان محمد رمضان، بحذف فيديو لها داخل مدرستها تقوم فيه بالرقص مع زملائها بعد الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت حنين فى أول الفيديو بملابس كاجوال فيما قامت بتغيير ملابسها وكأنها بحفلة تنكرية، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورها على الصفحة.

حنين محمد رمضان تحتفل بعيد ميلاد والدها



واحتفلت حنين بعيد ميلاد والدها الذى احتفل به مؤخرا من خلال فيديو قامت بنشره على صفحتها الشخصية قدمت فيه التهنئة له.



محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده



واحتفل الفنان محمد رمضان، مؤخرا، بعيد ميلاده الـ35، بأحد الفنادق الشهيرة بطريقة مثيرة.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر من خلاله إهدائه تورتة شيكولاتة مزينة بالذهب والدولارات والسيجار، وهي الأشياء التي أثار بها جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.

جولة محمد رمضان فى أمريكا



وكان محمد رمضان قد أحيا خلال جولته بأمريكا أربع حفلات دفعة واحدة في ولايات مختلفة، بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، والحفل الأخير في ولاية نيو جيرسي.