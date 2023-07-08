بمستشفى الملك عبد الله التخصصي|فصل التوأم السيامي "إحسان وبسام" في الرياض

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو يرصد نجاح فصل توأم سيامي سوري في الرياض، حيث تم فصل التوأمين.

إحسان وبسام

ألف حمد وشكر ليك يارب" بهذه الكلمات عبر بها ولدي التوأم السيامي السوري عن فرحتهما " إحسان وبسام" بعد الاعلان عن نجاح فصلهما في عملية جراحية دقيقة شارك فيها فريق طبي مكون من ٢٦ عضوا من الاستشاريين و الأخصائيين بمستشفي الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض.

التوأم السوري "إحسان وبسام" كانا مشتركا في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء.

قال رئيس الفريق الجراحي الدكتور عبد الله الربيعة، إن حالتهما حاليا مستقرة بعد الفصل، لكن من المتوقع أن يعيش الطفل "بسام" نظرا لان إحسان كان طفلا متطفلا ولم تكن أعضاؤه مكتملة.



ووفقا للدكتور عبد الله الربيعة، رئيس الفريق الطبي الجراحي، إن الطفل إحسان لن يتمكن من العيش بناء على المكونات التي لدي القصور في أعضائه، ويعتبر بالمعايير العلمية الطبية طفل متطفل على أخيه المتكامل " بسام"، أما بالنسبة للتؤام بسام فمن المتوقع أن يعيش حياة سليمة ويعود إلى سوريا بسلام وأمن.