السعودية .. إحباط تهريب 150 كجم قات في العارضة

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود بالسعودية في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

ووفق صحيفة سبق السعودية؛ تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما ناشدت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.