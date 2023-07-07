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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ المايوه .. ظهور صادم لـ ابنة عمرو دياب مع صديقها

كنزي عمرو دياب
كنزي عمرو دياب

ظهرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب مع صديقها على الشاطئ بالمايوه من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على تيك توك.

حرصت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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وتألقت ابنة عمرو دياب بإطلالة جريئة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام مكشوفة باللون البيج و نسقت معها كارديجان بنفس اللون مع بنطلون جينز فاتح وحزام بني حول الخصر. 


وانتعلت ابنة عمرو دياب حذاء باللون البني، تزينت بمجموعة من الأكسسوارات والمجوهرات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة عمرو دياب على خصلات شعرها البني الفاتح، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية وغير المبالغ فيها.

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