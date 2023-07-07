كاف يحدد موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حدد موعدًا جديدًا لمباراة السوبر الإفريقي، والمقرر إقامتها فى السعودية بين فريقي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه على "فيسبوك" السوبر الافريقي بين الاهلي و اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة الأول من سبتمبر.

ويشارك الأهلي في المباراة، بعد حصوله على لقب دوري أبطال إفريقيا، بالفوز بثلاثية مقابل هدفين، على حساب فريق الوداد المغربي.

ويحل فريق اتحاد العاصمة الجزائري، طرفًا في هذا اللقاء، بعدما تُوج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بالفوز على حساب فريق يانج أفريكانز.