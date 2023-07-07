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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوران يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلى في الدوري

صدى البلد

أعلن الصربي زوران مانولوفيتش عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الأهلى في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 والمؤجلة من بطولة الدوري المصري

وضمت قائمة الاتحاد السكندري، 21 لاعبا، هم: المهدي سليمان، صبحي سليمان، خالد صبحي، مصطفى إبراهيم، محمد صالح، أحمدبهاء فهد، محمود عبد العزيز، عمار حمدي، خالد الغندور، ناصر ناصر، مورو ساليفو، إسلام عبد النعيم، محمد محمود، عموري، محمدفارس، فوزي الحناوي، أحمد عيد، عبد الغني محمد، أحمد حامدين، أوستين أموتو.

ويغيب عن اللقاء كل من محمود علاء ومابولولو للإصابة بينما قرر الصربي زوران مانولوفيتش  استبعاد الثنائي أحمد عادل ميسي وإبراهيم حسن. 

أحمد عادل ميسى احمد عادل إبراهيم محمد إبراهيم حسن

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