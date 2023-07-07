انطلاق المعسكرات الصيفية لطلاب جامعة الأزهر بمحاضرات حول ترسيخ الانتماء الوطني

انطلقت اليوم، فاعليات معسكرات جمصة الشاطئية الصيفية للعام 2023 /2024م ، التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر.

معسكرات جمصة الشاطئية الصيفية

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على الاهتمام بالطلاب؛ كونهم شباب اليوم ورجال الغد وقادة المستقبل في الجمهورية الجديدة.

وتهدف هذه المعسكرات إلى غرس روح الانتماء الوطني وتأهيل الشباب وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة؛ صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن الفعاليات تقام خلال الإجازة الصيفية؛ بهدف مناقشة الطلاب في مختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في الموضوعات والأفكار الهدامة وتأثيرها على المجتمع، وسبل مواجهتها من خلال رفع الوعي لدى الشباب خاصة في ظل تحديات العصر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تنظم هذا المعسكر بعدد 16 فوجًا طلابيًّا، مشيرا إلى أن المعسكرات تقام بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط.

جاء ذلك بحضور عادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ومحمد قاسم، مدير إدارة الجوالة بالجامعة، وقد حاضر بالمعسكر الدكتورة هبة سعودي، الأستاذة بكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، حول الشائعات وتأثيرها على المجتمع، إضافة إلى تناول موضوع العنف داخل المجتمع، كما حاضر في المعسكر أيضا الدكتورة حبيبة محمد حسن، الأستاذة بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع، وكذلك فتح مناقشة عامة لبعض المشكلات الموجودة في المجتمعات.