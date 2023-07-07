فرحة مصر.. صفاء أبو السعود تغني برفقة فتاة من مانحي الأمل على الماركيه

قدمت الفنانة صفاء أبو السعود فقرات غنائية برفقة الأطفال في حفل مانحي الأمل على مسرح الماركيه مساء اليوم.

وغنت صفاء أبو السعود "فرحة مصر" برفقة فتاة من مانحي الأمل وقد أجرت ٣ عمليات قلب مفتوح وقالت إنها مثال على شعار الحملة.

فيما حرصت الفنانة سيمون على تقديم أغنيتها الشهيرة " مش نظرة وابتسامة" برفقة الأطفال مساء اليوم على مسرح الماركيه.

تقدم الفنانة سيمون، الحفل من أجل حملة «مانحي الأمل العالمية»، وهي حركة عالمية تدعو إلى نشر الأمل، حيث تنظم سنويا مع مشاركين في أكثر من 21 دولة حول العالم وتهدف إلى رفع مستوى ملايين الأشخاص.

بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة ومحاربى السرطان ومرضى القلب والأوعية الدموية والأيتام، بالإضافة إلى الأشخاص المشردين ومرضى الصحة العقلية واليائسين. الذين واجهوا حدثًا مؤلما، أو مرضًا صعبًا.

وأعربت الفنانة صفاء أبوالسعود، عن سعادتها بتواجدها في هذه الحملة الإنسانية ولعودتها من أجل حملة مانحي الأمل، مشيرة إلى أن من واجب الفنان التواجد في مثل هذه الفاعليات لكي يصبح قدوة لجميع فئات المجتمع.

وأضافت صفاء أبوالسعود، إن حملة مانحي الأمل هو حدث عالمي تنتظره مصر في الفترة المقبلة، وهي تهدف لسعادة العالم وراحة البشر والأمم قائلة: هناك العديد من المفاجآت التي ستكون من ضمن برنامج الحفل.

حملة مانحي الأمل مستوحاة من قصة أنور الكموني للتغلب على المستحيل كأول رياضي يعود لممارسة الرياضة الاحترافية بعد عملية زرع نخاع العظم التي تعرف بأنها أخطر من السرطان.