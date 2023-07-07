عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باريس تحظر مسيرة سنوية لإحياء ذكرى «جورج فلويد الفرنسي»

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حظرت السلطات في فرنسا، مسيرة سنوية، في ذكرى وفاة أداما تراوري، رجل أسود يبلغ من العمر 24 عامًا، الذي توفي في حجز الشرطة عام 2016، والذي يطلق عليه «جورج فلويد الفرنسي»؛ مما أثار غضبًا وتحديًا قضائيًا من قبل المحامين، وفق تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم الجمعة.

ولا تزال الحكومة الفرنسية، تعاني من 6 ليالٍ من الاضطرابات، بعد مقتل “نائل”، البالغ من العمر 17 عامًا، من أصل جزائري، برصاص الشرطة، في أثناء نقطة تفتيش مروري في نانتير خارج باريس. 

واشتعل أكثر من 23 ألف حريق، حيث اشتبك شبان مع الشرطة، وألقوا الألعاب النارية على الضباط، وأضرمت النيران في 12 ألف سيارة، وتضرر أكثر من 2000 مبنى عام، ونُهبت المتاجر الكبرى.

وأُعلن حظر مسيرة، كان مقررا لها غدًا السبت؛ لإحياء ذكرى وفاة "تراوري"، الذي زعمت عائلته أنه تم تعليقه من قبل الضباط، وتوفي اختناقًا، من قبل محافظ شرطة “فال دواز”. 

وأشار مكتب المحافظ، إلى وجود مشاكل محتملة تتعلق بالنظام العام في بلدتي بيرسان، وبومون سور وايز، اللتان شهدتا اضطرابات بعد وفاة نائل، بما في ذلك حريق متعمد في قاعة بلدة بيرسان. 

وقال مكتب المحافظ: إن هناك مخاطرة بظهور "عناصر تخريبية".

لكن أعضاء حملة “العدالة تراوري”، التي دعمت والدة نائل في نانتير الأسبوع الماضي، قالوا إن حظر مسيرة السبت قد يؤدي إلى تفاقم التوترات بشأن وحشية الشرطة المزعومة والعنصرية إذا تم منع مظاهرة سلمية من أجل العدالة. وقالوا إن المسيرة جرت بسلام كل عام لمدة سبع سنوات.

من جهتها، قالت اللجنة المنظمة إن مسيرة أداما تراوري كانت "إحياء ذكرى ثمينة وضرورية لعائلاتنا ولكل أولئك الذين يدافعون عن المساواة ويريدون وضع حد لإفلات الشرطة من العقاب".

أصبحت قضية تراوري، وحملة العدالة، التي قادتها شقيقته “أسا تراوري”، رمزية في فرنسا، ففي السنوات الأخيرة، تمت الإشارة إليه أحيانًا باسم "جورج فلويد الفرنسي"، مقارنةً بالقضية الأمريكية لعام 2020 لرجل أسود أعزل توفي اختناقاً بعد أن ركع ضابط أبيض على رقبته.

وفي المقابل، تعتقد الحكومة في فرنسا، أن ليالي الاضطرابات، هدأت جزئيًا؛ بسبب نهج قانوني صارم، والذي بموجبه حكم على مئات الشباب بأقسى أحكام بالسجن ممكنة، بعد أن تم تعجيلهم أمام القضاة.

وطالب وزير العدل، برد قضائي "قوي وحازم ومنهجي".

ومن بين أكثر من 3500 شخص تم القبض عليهم، 60٪ ليس لديهم سجل جنائي سابق، وثلثهم تحت سن 18 عامًا، وأكثر من 380 شخصًا حُكم عليهم بالسجن، في اليومين الأولين من القضايا السريعة.

فرنسا أسود شرطي الجارديان الفرنسية الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

مصر vs المغرب| مدرب المنتخب الأولمبي: نهائي صعب.. وخليفة صلاح: سنقاتل لحصد اللقب

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

كاف يحدد موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

ترشيحاتنا

بعد قرار روسيا والسعودية.. ارتفاع أسعار النفط عالميا

محمد الشريف: الإسكندرية مظلومة في السياحة الخارجية بسبب قصور الترويج.. فيديو

تحت قيادة حسام البدري.. الصفاقسي يُقصي الهلال السوداني من البطولة العربية

كاف يُطيح بـ عصام عبد الفتاح من لجنة الحكام ويستبدله بـ«جزائري»| تفاصيل

الأسبوع الأكثر سخونة على الإطلاق.. الأمم المتحدة: تغير المناخ خرج عن السيطرة

باريس تحظر مسيرة سنوية لإحياء ذكرى «جورج فلويد الفرنسي»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير .. مرض ينتشر بكثرة في الصيف

طبخ تمساح | شيف مكسيكي يثير غضب رواد مواقع التواصل .. اِعرف عقوبته

بعد أقل من 24 ساعة| عطل يضرب تطبيق ثريدز.. هل أطاح به تويتر؟

سعر صادم لحقيبتها.. غادة عبد الرازق بإطلالة صيفية في باريس

فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ