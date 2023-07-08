يعاني من مشكلة واحدة.. عمرو أديب يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بتقديم قناة العربية فيلم وثائقي عن مسيرة الفنان عادل إمام، قائلا: "الزعيم لما يتعمل عنه فيلم وثائقي تشعر بالفخر وتفهم قوة قوتنا الناعمة".

وأوضح عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،:"الزعيم عادل امام جزء من قوة مصر الناعمة، مضيفا:" من كام يوم سألت عن صحة الزعيم وعرفت أنها جيدة ولا يعاني من أي مشاكل إلا في النوم بس مش ينام كويس".

أوضحت راندا أبو العزم، مدير مكتب العربية في مصر، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أنه تم الإعداد للفيلم على مدار 7 أشهرـ الفنان عادل إمام لم يظهر بالفيلم ولكن تم الاستعانة بلقاءات سابقة له، ومدة الفيلم ساعة تقريبا، وتم عرض تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها الزعيم.

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