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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفاة القمص كيرلس مقار كاهن كنيسة مارمينا بفلوريدا

وفاة القمص كيرلس
وفاة القمص كيرلس مقار كاهن كنيسة مارمينا بفلوريدا

رحل عن عالمنا اليوم الأب المبارك القمص كيرلس مقار كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بكليرواتر فلوريدا، التابعة لإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيقام القداس الإلهي صباح اليوم السبت في كنيسته، بحضور جثمان الأب المتنيح، يليه صلوات التجنيز في الكنيسة ذاتها.

 والقمص كيرلس مقار، شقيق نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين.

وأرسل قداسة البابا فور علمه بنياحة القمص كيرلس رسالة تعزية لنيافة الأنبا يوسف مطران إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة، هذا نصها:

"على رجاء القيامة نودع كاهنًا مباركًا وخادمًا أمينًا خدم العلم والوطن. كما خدم أسرته وكنيسته بكل أمانة وإخلاص، في محبة واتضاع وبذل."

وأضاف: "لقد كان هذا الأب الكاهن عالمًا في تخصصه العلمي وأنجز الكثير كأستاذ جامعي مرموق وكان من نصيبي أن أكون طالبًا جامعيًا تتلمذت على يديه خلال سبعينيات القرن الماضي."

وعن مسيرته في الخدمة الكنسية قال قداسة البابا: "عندما نال نعمة الكهنوت قام بالخدمة والرعاية وشهد له كل من تعامل معه وتمتع برعايته ومحبته بكل وداعة."

وأعرب عن محبته وتقديره للكاهن المتنيح قائلًا: "إنني أحمل لأبونا كيرلس مقار كل تقدير واعتزاز ومحبة عميقة في قلبي وأشعر بخسارة كبيرة في رحيله. ولكن على رجاء المسيح القائم نودعه، ونطلب تعزيات سماوية لنيافة المطران الأنبا يوسف، ومجمع كهنة الإيبارشية المباركة، وأيضًا نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وكل الأسرة الفاضلة."

واختتم: "خالص تعزياتي القلبية لأسرة ابونا مقار وكنيسته وكل الأحباء الذين تلامسوا مع محبته وخدمته.

وليبارك المسيح حياتكم ويعطينا جميعًا النهاية الصالحة."

من ناحية أخرى، صلى نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية القداس الإلهي قبل بدء أعمال الاجتماع، في كنيسة الأربعة والعشرين قسيسًا الملحقة بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بدراڤي، وشاركه مجمع كهنة الإيبارشية.

تمت خلال الاجتماع مناقشة الأمور الرعوية إلى جانب دراسة في رسائل القديس بولس الرسول.

كان مجمع كهنة ببا والفشن وسمسطا، قد عقد اجتماعه اجتماعهم الدوري في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا تحت عنوان "بين الواقع والمثالية"، كما ألقى نيافة الأنبا اسطفانوس  كلمة بعنوان "بعض الضيقات التي تعرّض لها القديس بولس الرسول أثناء خدمته"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

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