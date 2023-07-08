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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سيمنار للإيبارشيات لمتابعة عمل خدمات الرعاية الاجتماعية بالمحافظات

سيمنار للايبراشيات
سيمنار للايبراشيات لمتابعة عمل الخدمات الاجتماعية

 

عقدت سكرتارية قداسة البابا تواضروس الثاني للرعاية الاجتماعية، سيمينارًا لإيبارشيات مدن القناة والشرقية ودمياط وكفر الشيخ، في ضيافة إيبارشية بورسعيد، وذلك لمتابعة تنفيذ البرامج في هذه الإيبارشيات، وذلك في إطار الخطة الموضوعة للعام الجاري ٢٠٢٣.

قدم السيمينار، الأب القمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، والأبوان القس بطرس نبيل والقس لوقا ماهر، ومجموعة من خدام مكتب الرعاية الاجتماعية.

عقد اللقاء بكنيسة الشهيدين أبي سيفين ودميانة في بورسعيد، في ضيافة مطران الإيبارشية نيافة الأنبا تادرس، وبحضور أصحاب النيافة الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية، والأنبا بموا أسقف السويس، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، إلى جانب أكثر من  ٢٠٠ كاهن وأمين خدمة يمثلون إيبارشيات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الزقازيق ومنيا القمح، الشرقية والعاشر من رمضان، دمياط وكفر الشيخ والبراري.

وألقى الآباء الأحبار كلمات مناسبة، بينما تناول آباء وخدام الرعاية الاجتماعية عن موضوعات: حصاد ١٠ سنوات من خدمة الرعاية، ورؤية عمل المكتب وهي أهمية الإنسان وكل الإنسان من خلال تلبية احتياجاته وتنمية إمكانياته من خلال خدمات المحبة التي تنحصر بين الرعاية والتنمية.

كما تم عرض أفكار برامج بنت الملك، شنطة البركة، علم ابنك، والبرنامج الجديد "كينونيا" والذي يقدم توعية في ثلاثة مجالات وهي:

- معاش تكافل وكرامة، والعلاج على نفقة الدولة.

- الشمول المالي وكيفية تطبيقه.

- التنسيق والتعاون مع شركاء التنمية.

كما تم الإعلان عن الإصدار الجديد لتقنية وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالرعاية الاجتماعية والموقع الإلكتروني الجديد لها الذي سيتم إصداره في منتصف شهر يوليو الجاري.

من ناحية أخرى، رحل عن عالمنا اليوم الأب المبارك القمص كيرلس مقار كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بكليرواتر فلوريدا، التابعة لإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيقام القداس الإلهي صباح اليوم  السبت في كنيسته، بحضور جثمان الأب المتنيح، يليه صلوات التجنيز في الكنيسة ذاتها.

 والقمص كيرلس مقار، شقيق نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين.

وأرسل قداسة البابا فور علمه بنياحة القمص كيرلس رسالة تعزية لنيافة الأنبا يوسف مطران إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة، هذا نصها:

"على رجاء القيامة نودع كاهنًا مباركًا وخادمًا أمينًا خدم العلم والوطن. كما خدم أسرته وكنيسته بكل أمانة وإخلاص، في محبة واتضاع وبذل."

وأضاف: "لقد كان هذا الأب الكاهن عالمًا في تخصصه العلمي وأنجز الكثير كأستاذ جامعي مرموق وكان من نصيبي أن أكون طالبًا جامعيًا تتلمذت على يديه خلال سبعينيات القرن الماضي."

وعن مسيرته في الخدمة الكنسية قال قداسة البابا: "عندما نال نعمة الكهنوت قام بالخدمة والرعاية وشهد له كل من تعامل معه وتمتع برعايته ومحبته بكل وداعة."

وأعرب عن محبته وتقديره للكاهن المتنيح قائلًا: "إنني أحمل لأبونا كيرلس مقار كل تقدير واعتزاز ومحبة عميقة في قلبي وأشعر بخسارة كبيرة في رحيله. ولكن على رجاء المسيح القائم نودعه، ونطلب تعزيات سماوية لنيافة المطران الأنبا يوسف، ومجمع كهنة الإيبارشية المباركة، وأيضًا نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وكل الأسرة الفاضلة."

واختتم: "خالص تعزياتي القلبية لأسرة ابونا مقار وكنيسته وكل الأحباء الذين تلامسوا مع محبته وخدمته.

وليبارك المسيح حياتكم ويعطينا جميعًا النهاية الصالحة."

البابا تواضروس مدن القناه الشرقية دمياط كفر الشيخ

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