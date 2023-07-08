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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 116محضرا للمخالفين وإعدام 65 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

كيف تحل البركة في البيت؟.. الإفتاء: التقصير بهذه العبادة يغلق أبواب الخير


تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتائج الحملات التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطري و إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية بمدن دمياط و عزبة البرج ورأس البر وميت أبو غالب..

حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار اسطوانات الغاز و السلع ومخالفة الاشتراطات الصحية وتعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء وورق مطبوعات محظور تداولها ، وكذلك عدم الإعلان عن مخازن تابعة لمحال وأيضًا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة.

كما تم التحفظ  على ٣٥ كجم قطع لحوم و ٣٠ كجم لحم مفروم غير صالحين للاستهلاك الآدمي و تحرر عن ذلك ١٦٦ محضر ...

دمياط إستهلاك الآدمى الأوزان المقررة الإشتراطات الصحية الاسواق اسطوانات اسطوانات الغاز المنظومة التموينية خبز غير مطابق للمواصفات عزبة البرج طب البيطري

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