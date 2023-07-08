عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

وجه الإعلامي الرياضي، إبراهيم فايق، رسالة للاعب الزمالك السابق إمام عاشور، خلال برنامجه على فضائية أون تايم سبورت.

وقال: “اللي بيعمله إمام عاشور عك كروي، لاعب على مستوى كبير وبحترمه، ولكن قرار غريب بعد قراره الاحتراف رجع ريح.. حرام عليك نفسك”.

وكشفت تقارير إعلامية عن رفض نادي ميتلاند الدانماركي طلب ضم النادي الأهلي إمام عاشور على سبيل الإعارة خلال انتقالات اللاعبين في الميركاتو الصيفي.

أفادت التقارير الإعلامية أن نادي ميتلاند الدنماركي رفض طلب النادي الأهلي ضم إمام عاشور مقابل 500 ألف دولار على سبيل الإعارة في ميركاتو الصيف.

وأضافت التقارير الإعلامية أن نادي ميتلاند الدانماركي رفض التفريط في اللاعب بهذا المقابل المالي، مؤكدا انتظاره عرضا لبيع إمام عاشور بمقابل مالي كبير يتخطى الثلاثة ملايين دولار.

وتعاقد نادي ميتلاند الدانماركي مع إمام عاشور قادما من نادي الزمالك في صفقة تقدر بما يقارب 3 ملايين يورو".