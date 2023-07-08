مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة أونانا

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، اقتراب نادي مانشستر يونايتد من التوصل لاتفاق مه مع إنتر ميلان لضم حارسه الكاميروني أندريه أونانا.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر":" مانشستر يونايتد الآن قريب جدًا من التعاقد مع أندريه أونانا بعد جولة إيجابية من المفاوضات".

وأضاف:" سيتم إتمام الصفقة بحلول نهاية الأسبوع المقبل، كما تمت الموافقة على الشروط الشخصية للحارس الكاميروني".

واختتم:" يريد مانشستر يونايتد أونانا في جولة الولايات المتحدة الأمريكية قبل الموسم".

وشارك الحارس الكاميروني مع إنتر ميلان في 41 مباراة بجميع المسابقات، الموسم المنقضي، واستقبل 36 هدفًا، وخرج في 19 لقاءً بشباك نظيفة.

ويمتد عقد أونانا مع نادي إنتر ميلان حتى صيف 2027.