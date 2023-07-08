تستمر حتى الاثنين .. الأرصاد الجوية تحذر من هذه الظاهرة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس، بداية من اليوم السبت، وحتى الأثنين المقبل، موضحة أن هذه المناطق تشهد نشاطا للرياح بشكل يعرض حياة المصطافين والعاملين في الملاحة للخطر، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ومن المتوقع تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ارتفاع الأمواج 3 أمتار

ونصحت الأرصاد قائدى السيارات بتوخي الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعات المحددة، لانخفاض الرؤية الصباحية، حرصًا على سلامة المارة والركاب، كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يبلغ ارتفاع أمواج البحر حوالي 3 أمتار، على أن المناطق التي تشهد هذه الظواهر الجوية، هي كالتالي:

مطروح.

الضبعة.

العلمين.

الإسكندرية.

بلطيم.

دمياط.

وأوضحت هذه المناطق سوف تشهد نشاط للرياح بشكل يعرض حياة المصطافين والعاملين في الملاحة البحرية للخطر، حيث توقع أن يبلغ ارتفاع الامواج إلى 3 أمتار، وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصطافين بتوخي الحذر والحيطة، والانتباه لمنع وقوع أي حوادث غرف وحفاظا على سلامة الجميع.

حالة الطقس اليوم السبت

أما عن حاجة الطقس اليوم على مصر، فيسود الطقس درجات حرارة معتدلة في الصباح الباكر، يكون حارا رطب نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، ويشهد الطقس، ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا، وتصل إلى 90% ببعض المناطق ما يساعد على الإحساس بدرجات الحرارة أكثر من المعلن.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن خرائط الطقس كشفت عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة، على مدار الأسبوع المقبل، لتسجيل 37 درجة مئوية خلال النهار، بينما تسجل الإسكندرية 33 درجة، وتسجل محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج والفيوم، 40 درجة مئوية، بينما تسجل قنا وأسوان والسلوم والأقصر 44 درجة، وذلك خلال ساعات النهار.

نصائح للمواطنين في الطقس الحار

وعن أسباب ارتفاع درجات الحرارة، أرجعت هيئة الأرصاد الجوية، ذلك إلى امتداد منخفض الهند الموسي، والذي يشتد تأثيره في يونيو ويوليو، ويسبب رفع درجات الحرارة، مطالبة المواطنين بالإكثار من هذه الأفعال:

شرب السوائل الباردة، والمياة.

ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

ارتداء غطاء الرأس أثناء الخروج في ساعات ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

التواجد في أماكن جيدة التهوية.

تأثير منخفض الهند الموسمي

في هذا الصدد، قال الدكتور منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، على القاهرة 35 درجة مئوية، موضحة أن أجواء الأسبوع المقبل ستكون حول المعدلات الطبيعية باستثناء ارتفاع معدلا الرطوبة بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.

وطالبت المواطنين بتوخي الحذر من نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط الذي يؤدي لارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر، على الشواطئ شمال الدلتا، كما أن سرعة الرياح تكون من 50-60 كيلومتر فى الساعة، مطالبة المصطافين والعاملين بالملاحة بضرورة توخي الحذر.

كما حذرت الدكتور منار غانم، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، يزيد من الإحساس بدرجة حرارة الطقس، عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية.