محدش ينزل البحر.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن مصيف إسكندرية ومطروح

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا عاجلا للمواطنين المصطافين اليوم السبت وغدا الأحد ، نتيجة الارتفاع الشديد في حركة الأمواج واضطراب البحر.

الإسكندرية ودمياط

وكشفت هيئة الأرصاد في نشرتها حول حالة الطقس، أنه اعتبارا من اليوم السبت الموافق 8 يوليو حتى الإثنين 10 يوليو، من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط على سواحل ومدن ( مطروح -الضبعة -العلمين - الإسكندرية -بلطيم - دمياط) مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

الأمواج

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وأعلنت هيئة الأرصاد ارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر ، لذلك على المصطافين يجب توخى الحيطة والحذر.

حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية.

شديد الحرارة

ويكون طقس اليوم شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

شديد الحرارة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها حول الطقس عن الظواهر الجوية، والتي تشمل تتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ارتفاع الموج

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 36 23

6 اكتوبر 36 24

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 33 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 23

دمياط 32 22

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 23

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 36 23

نخل 36 20

كاترين 33 16

الطور 36 26

طابا 35 25

شرم الشيخ 37 29

الاسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 29 24

السلوم 31 23

سيوة 37 23

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 36 29

حلايب 34 28

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 33 27

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 41 29

الوادى الجديد 40 26

أبوسمبل 40 30

