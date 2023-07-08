الأرصاد تحذر المصيفين: تجنبوا البحر المتوسط الأمواج عالية بالشواطي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم السبت، وحتى يوم الاثنين المقبل، سوف المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط نشاط للرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر، مما تتسبب في اضطراب الملاحة البحرية هناك.

إنذار من الملاحة في البحر المتوسط

وقالت هيئة الأرصاد، إن الملاحة البحرية ستكون مضطربة على الشواطي بمدن ( مطروح - الضبعة - العلمين - الاسكندرية - بلطيم - دمياط )، حيث يصل ارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار، وسرعة الرياح تصل إلى 60 كم/س.

أما البحر الأحمر، يكون حالة الموج معتدلة، حيث يتراوح ارتفاعه ما بين متر ونصف إلى متران ونصف.

وناشدت هيئة الأرصاد، المصطافين على الشواطئ بضرورة توخي الحذر والحيطة، ويفضل تجنب الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة حتى ينتهي نشاط الرياح فوق البحر المتوسط.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر

وكشفت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم، يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو يتسبب في الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تصل إلى 3 درجات مئوية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء 37 للعظمى والصغرى 29 درجة.

شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 29 درجة.