فتح محور الميثاق بالقاهرة بعد تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى المشاة.. اليوم

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن فتح كوبري الميثاق بمدينة نصر ، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء كوبرى مشاة بمحور الميثاق بجوار سنترال 3 زهراء مدينة نصر بالقاهرة.

يشار إلى أنه تم الغلق الكلى لمحور الميثاق بالإتجاهين أمام سنترال 3 زهراء مدينة نصر ، لمدة ليلتان فقط بدءً من الساعة الـ 12 صباحاً وحتى الـ 6 صباحا من نفس اليوم يومى الجمعة والسبت الموافقين 7-8/7/2023 ، لتنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى المشاه

وتم فتح التحويلات المرورية على النحو التالى:

▪ القادم من كوبرى الفطيم تجاه محور شنزو آبى يسلك يميناً عمارات رقم 600 والعودة تجاه محور الميثاق مرة أخرى تجاه محور شنزو آبى.

▪ القادم من محور شنزو آبى تجاه كوبرى الفطيم يسلك يميناً شارع مدرسة زهراء مدينة نصر فيساراً شارع المشتل فيساراً شارع عادل محمود صبرى تجاه محور الميثاق مرة أخرى تجاه كوبرى الفطيم .