وكيل صحة القليوبية يتفقد الخدمة الطبية في جولة مرورية بالمستشفيات

أجرى الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية للاطمئنان على سير العمل بالمستشفيات.



وتفقد وكيل الوزارة خلال الجولة مستشفي القناطر المركزي، ومستشفى طوخ المركزي، ومستشفي أبو المنجا، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وتواجد الفريق الطبي النوبتجي، وتوافر أكياس الدم.



كما تفقد العمل بالمعمل، كما اطمأن علي وصول الخدمة للمواطنين ومدي رضاهم عن الخدمة المقدمة.



وشملت الجولة أيضا تفقد مركز طب أسرة المستقبل بالعبور، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة " والتأكد من تقديم الخدمة كاملة للمواطنين.