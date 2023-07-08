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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وسط صراع ثلاثي .. شرط وحيد يفصل إمام عاشور عن وجهته المقبلة

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن تطور جديد بشأن مستقبل الدولي المصري إمام عاشور، لاعب فريق ميتيلاند الدنماركي.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" مصدر.. إمام عاشور لم يرفض أي عرض داخل مصر.. الفيصل في النهاية بمن يحسم الصفقة مع ميتيلاند".

أحمد حسن

 

صراع ثلاثي على ضمه

 

وارتبط اسم إمام عاشور بالانضمام الأهلي والزمالك وبيراميدز، بعد رغبة اللاعب في إلغاء تجربته الاحترافية بعد 6 أشهر فقط من الانضمام لنادي ميتيلاند الدنماركي.

وكان إمام عاشور انضم إلى نادي ميتيلاند الدنماركي، في الشتاء الماضي، قادما من نادي الزمالك، مقابل 3.5 مليون دولار.

ويرتبط إمام عاشور بعقد مع نادي ميتيلاند الدنماركي حتى عام 2027، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب المصري 2 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

امام عاشور ميتيلاند بالأهلي الزمالك بيراميدز

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