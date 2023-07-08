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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن صفقات الزمالك الجديدة لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للبطولة العربية والموسم الجديد.

وقال فايق في تصريحات تليفزيونية ،أن أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة وقع رسمياً لنادي الزمالك في الفترة الماضية.

وشدد فايق علي أن ، محمد حمدي لاعب نادي إنبي وقع للزمالك أيضاً وهو لاعب موهوب ونجح في خطف الأنظار خلال الموسم الحالي.

وتابع ، محمود حمادة لاعب فاركو متردد في الانتقال لنادي الزمالك بعد دخول النادي الأهلي في المفاوضات مع اللاعب.

وأضاف فايق ، أن غنام محمد لاعب فيوتشر تحت أنظار نادي الزمالك أيضاً ولكن لم يوقع حتي وقتنا هذا .

وواصل، أن فخر الدين بن يوسف مطروح علي نادي الزمالك لتدعيم خط الهجوم بناءً علي رؤية اللجنة الفنية المختصة في التعاقد مع اللاعبين.

واختتم ابراهيم فايق تصريحاته ، أن أوسوريو المدير الفني طلب التعاقد مع مساك يلعب بقدمه اليسري ورأس حربة 

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