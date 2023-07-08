مستشار مكافحة الإدمان: لدينا 28 مركزا في 17 محافظة للعلاج

قال الدكتور مدحت وهبة المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إنهم يعملون على أكثر من شق مثل الشق الإعلامي و لشق الوقائي فيما يتعلق بالتغذية العلاجية المختلفة، مضيفا أن مصر لديها ٢٨ مركزا علاجيا منتشرين في ١٧ محافظة.



وأكد، وهبة خلال مداخله هاتفية ببرنامج" ٨ الصبح" المذاع على فضائية “الدي أم سي” تقديم الإعلامية" داليا أشرف"، أن الدولة اهتمت بشكل كبير بعلاج المدمنين، ذاكرا أنه في عام٢٠١٤ كان هناك ١٢ مركزا علاجيا فقط في ٦ محافظات ولكن الآن هناك ١٧ مركزا علاجيا في ١٧ محافظة، وسيتم إنشاء مركزين أخرين في قنا والجيزة وتحديدا في إمبابة، و يتميز هذا المركز بعلاج مرضي الإدمان من ذوي الهمم.



وأضاف المستشار الإعلامي لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم إنشاء خمسة مركز علاجية جديدة في القري من ضمن قري مبادرة حياة كريمة في محافظة دمياط والغربية، لافتا إلى أن هذه المراكز العلاجية لا تعمل فقط على علاج المدمنين ولكن تعمل على التأهيل النفسي والاجتماعي للمريض والتأهيل الإقتصادي، لمساعدة المتعالجين من الإدمان ونشرهم في سوق العمل وفتح لهم مشاريع صغيرة تساعدهم على تقديم خدمات ما بعد العلاج، وهذا ما يتعلق بالشق العلاجي.

وفيما يتعلق بالشق التوعوي، فسيتم إنشاء مراكز توعية داخل المدارس لرفع الوعي لدي الأطفال، لتوعيتهم ضد خطورة الإدمان والمواد المخدرة.