منسق المشروعات الخضراء: أقامنا 45 جلسة تدريبية لتأهيل طلاب المدارس لدراسات الجدوي

قال، السفير هشام بدر منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إنه تم إقتراح من قبل مقدمين برنامج ٨ الصبح بشأن خلق مبادرة للمشروعات الخضراء الذكية لطلاب المدارس، وبالفعل تمت الاستجابة على الفور من قبل وزير التربية والتعليم رضا حجازي، وتم تفعيل هذا البرنامج في ١٩ مدرسة لتشجيع كل المدارس طلابها على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأضاف بدر خلال مداخله هاتفيه ببرنامج “٨ الصبح ”المذاع على فضائية “الدي أم سي”، أن هذا المشروع يحث الطالب على كيفية إقامة مشروع بالكامل ويديرة ويخلق له دراسة جدوي، وذلك من خلال تدريبات أون لاين، فهي دعوة لكل المدارس بشتجيع الطلاب من جميع الأعمار لإقامة المشروعات الذكية.



وأكد، منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إنه تم إنشاء ٤٥ جلسة تدريبية من أعضاء المبادرة من المحافظات والجامعات، وتشحيع الطلبة على إعداد تأهيلهم على كيفية إقامة مشروع من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتي يتيح خلق تعاون فكري ومهني، وأنه تم نجاح أحد الطلاب السنة الماضية بعدما أختلق فكرة روبوت يغوص تحت الماء ليقضي على المخلفات وتم تكريمة في أمريكا وحصل على جائزة وهذا يعتبر نموذج لطلبة المدارس بتشجعيهم على إقامة المشروعات الخضراء الذكية.