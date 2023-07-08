السمنة .. تعريفها وطرق العلاج وكيفية الوقاية منها

نشرت وزارة الصحة والسكان ، نموذجاً صادر عن القومي للتغذية يتضمن أسباب وأنواع السمنة ودرجات الخطورة التي يتعرض لها الأشخاص .

تعريف السمنة

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن السمنة تحدث لعدة أسباب مثل ممارسة عادات غذائية سيئة ، قلة الحركة ، عوامل وراثية( وجود احد من الوالدين أو كلاهما مصابا بالسمنة) ، مضيفة هناك أسباب مرضية ( مثل اختلال الهرمونات في الجسم) ،موضحة إن هناك أيضا أسباب نفسية( التهام طعام بكمية كبيرة عند الشعور بالضيق) ......الخ وتعتبر العادات الغذائية السيئة ، وقلة الحركة هما السببان الرئيسيان لحدوث السمنة.

السمنة

العادات الغذائية السيئة

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن هناك بعض العادات الغذائية السيئة التي تتسب السمنة ، والتي من أبرزها تناول كميات كبيرة من الطعام و تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون مثل الشكولاتة وأكياس البطاطس ، والمشروبات الغازية مظاهر قلة الحركة؟ عدم مزاولة اي نوع من الرياضة و قضاء ساعات طويلة أمام التلفزيون ، عدم المشي والانتقال بواسطة السيارات، والصعود بالمصعد بدلا من الطلوع بالسلم.

أنواع السمنة

وقالت وزارة الصحة والسكان ، يمكن تقسيم السمنة لنوعين تبعا لتوزيع الدهون في الجسم : - سمنة مركزية أو سمنة علوية : تو تركز الدهون في هذا النوع في منطقة البطن ، وهي أكثر شيوعا بين الرجال وتتميز بشكل التفاحة ، ويكون المرضى في هذا النوع أكثر تعرضا للإصابة بالأمراض القلبية و الأمراض الأخرى المصاحبة للسمنة . - سمنة طرفية أو سمنة سفلية تو تركز الدهون في هذا النوع في منطقة الأرداف ، وهي أكثر شيوعا بين النساء ، وتتميز بشكل الكمثرى

السمنة

مخاطر السمنة

1 السكتة الدماغية.

-2 امراض القلب والرئة . فالوزن الزائد هو حمل زائد على القلب والرئتين فيحتاج كلمنهما إلى مجهود مضاعف.

-3 الإصابة بالحصوة المرارية.

- 4 العقم: قد يحدث العقم كنتيجة لبعض الاضطرابات الهرمونية عند الشخص البدين.

-5 النقرس: يوجد ارتباط بين ارتفاع اليوريك في الدم والسمنة.

-6 الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

-7 الإصابة بمرض السكر.

-8 . آلام المفاصل

-9 السرطان: الإصابة ببعض أنواع السرطان. هذا بالإضافة لعدة مضاعفات صحية أخرى مثل التهابات الجلد ،والإصابة بالمشاكل النفسية والاكتئاب، و . الموت المبكر