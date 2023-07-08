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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السمنة .. تعريفها وطرق العلاج وكيفية الوقاية منها

السمنة
السمنة

 نشرت وزارة الصحة والسكان ، نموذجاً صادر عن القومي للتغذية يتضمن أسباب  وأنواع السمنة ودرجات الخطورة التي يتعرض لها الأشخاص . 

 تعريف السمنة 

 وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن السمنة تحدث لعدة أسباب مثل ممارسة عادات غذائية سيئة ، قلة الحركة ، عوامل وراثية( وجود احد من الوالدين أو كلاهما مصابا بالسمنة) ، مضيفة هناك  أسباب مرضية ( مثل اختلال الهرمونات في الجسم) ،موضحة إن هناك أيضا  أسباب نفسية( التهام طعام بكمية كبيرة عند الشعور بالضيق) ......الخ وتعتبر العادات الغذائية السيئة ، وقلة الحركة هما السببان الرئيسيان لحدوث السمنة. 

السمنة 

العادات الغذائية السيئة

 وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن هناك بعض العادات الغذائية السيئة التي تتسب السمنة ، والتي من أبرزها  تناول كميات كبيرة من الطعام و تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون مثل الشكولاتة وأكياس البطاطس ، والمشروبات الغازية مظاهر قلة الحركة؟ عدم مزاولة اي نوع من الرياضة و قضاء ساعات طويلة أمام التلفزيون ، عدم المشي والانتقال بواسطة السيارات، والصعود بالمصعد بدلا من الطلوع بالسلم. 

 أنواع السمنة 

وقالت وزارة الصحة والسكان ، يمكن تقسيم السمنة لنوعين تبعا لتوزيع الدهون في الجسم : - سمنة مركزية أو سمنة علوية : تو تركز الدهون في هذا النوع في منطقة البطن ، وهي أكثر شيوعا بين الرجال وتتميز بشكل التفاحة ، ويكون المرضى في هذا النوع أكثر تعرضا للإصابة بالأمراض القلبية و الأمراض الأخرى المصاحبة للسمنة . - سمنة طرفية أو سمنة سفلية تو تركز الدهون في هذا النوع في منطقة الأرداف ، وهي أكثر شيوعا بين النساء ، وتتميز بشكل الكمثرى

السمنة 

مخاطر السمنة 

1 السكتة الدماغية.

 -2 امراض القلب والرئة . فالوزن الزائد هو حمل زائد على القلب والرئتين فيحتاج كلمنهما إلى مجهود مضاعف. 

-3 الإصابة بالحصوة المرارية. 

- 4 العقم: قد يحدث العقم كنتيجة لبعض الاضطرابات الهرمونية عند الشخص البدين. 

-5 النقرس: يوجد ارتباط بين ارتفاع اليوريك في الدم والسمنة. 

-6 الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم. 

-7 الإصابة بمرض السكر. 

-8 . آلام المفاصل

 -9 السرطان: الإصابة ببعض أنواع السرطان. هذا بالإضافة لعدة مضاعفات صحية أخرى مثل التهابات الجلد ،والإصابة بالمشاكل النفسية والاكتئاب، و . الموت المبكر

السمنة 
السمنة المعهد القومي للتغذية زارة الصحة والسكان الوالدين نفسية الجسم

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