صور صادمة.. شاهد ما فعلته درجة الحرارة المرتفعة في أربيل العراقية

نشرت صحيفة "ناس"، العراقية ، صورا تظهر حواجز الطريق "مخروط حركة المرور" وهي ذائبة في أحد شوارع أربيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

آثار ارتفاع درجة الحرارة

يشار الي ان متوسط درجة حرارة الأرض سجل رقما قياسيا جديدا، لثالث مرة خلال أسبوع، حيث تم تصنيفه بأنه الأكثر سخونة على الإطلاق.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن أحد العلماء البارزين قوله إن هذا الأسبوع، قد يكون الأكثر سخونة منذ 120 ألف عام.

كما دق علماء ناقوس الخطر، بالإعلان عن درجات الحرارة القياسية، هو أحد أعراض المشكلة فقط، حيث أن تلك الأرقام ليست مهمة بقدر أهمية سببها، أي إشارة إلى الاحتباس الحراري المتزايد.

كان الرابع من يوليو الحالي هو اليوم الأكثر سخونة على وجه الأرض منذبدء حفظ السجلات قبل أكثر من 40 عاما، وفقا للعلماء في مشروع تحليل المناخ التابع لجامعة مين في الولايات المتحدة، ومع ذلك يقول علماء إن الأسوأ لم يأت بعد.