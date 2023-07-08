مخاطر الفلاتر على الصحة.. شركة مياه الشرب تحذر: مزرعة بكتيريا وتسبب كوارث

حذرت شركة مياه الشرب المواطنين من شرب المياه عن طريق الفلاتر التي يتم تثبيتها في الأحواض والصنابير لتنقية المياه من أي بكتيريا أو جراثيم عالقة..

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب، في مقطع فيديو نشرته شركة مياه الشرب والصرف الصحي عبر “فيسبوك”: “الفلتر عبارة عن مزرعة بكتريا وغير صحي بالمرة أيًا كانت مراحله”.. وأكد رئيس شركة مياه الشرب أن “ماء الحنفية” مطابق تمامًا لمعايير ومواصفات وزارة الصحة المصرية والمنظمات الصحية العالمية بنسبة 100%… نرصد في هذا التقرير مخاطر واضرار فلاتر تنقية المياه علي صحة الانسان وفقا لموقع purewow

مخاطر الفلاتر على الصحة:

⁃ عدم تنظيف فلاتر المياه بشكل دوري، يؤدي إلى تراكم البكتيريا والميكروبات الضارة بداخلها، ما يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض عند تناول المياه، مثل التسمم، والنزلات المعوية.

⁃ تحرم الإنسان من الأملاح المتوفرة في المياه، مثل الكالسيوم والماغنسيوم.

⁃ تسبب مياه الفلاتر نزلة معوية وإسهال وقيء.

- تسبب جرثومة المعدة وداء الأمعاء الالتهابي.

⁃ تناول مياه مُحملة بأملاح الزئبق فإنه يصيب بسرطان فى المخ

⁃ وجود أملاح الرصاص في المياه تؤدى إلى فقد البصر

⁃ كما ان فلتر الكربون يؤدى إلى الذبحات الصدرية

⁃ تسبب للإنسان العدوى بالتيفود وعدد من البكتيريا

⁃ فلتر المياه لا يقوم بالتعقيم خاصة أن خزانات المياه تساعد على نمو الميكروبات أسفل المياه لاحتكاكها بقاع خزان المياه ، حيث تفسد المياه الموجودة في القاع

⁃ خزان الفلتر يكون الكثير من الرواسب الضارة للغاية لصحة الانسان

⁃ يسبب هشاشة فى العظام

⁃ يسبب ضعف عام فى الاسنان

⁃ من الممكن ان يصيبك بسرطان الرئة

⁃ الفشل الكلوى

⁃ الاصابة بالكثير من الامراض المعوية

⁃ لابد من عمل صيانة دورية للفلتر عن طريق الفنى حتى تتلاشى وجود مشاكل بكتيرية بالمياه

⁃ وجود خزانات فى الفلتر، يجعلها بيئة خصبة ومناسبة لنمو الطفيليات في المياه الراكدة، وأن الصغيرة منها بإمكانها أن تعبر من جدار الفلتر، وأن أضرار هذه الميكروبات والفيروسات تشمل الجسم كله وليس عضواً معيناً

⁃ إذا بقيت المياه فترة فى الخزان فهى تكون فرصة لتكاثر ميكروبى جرثومى فيتحول خزان المياه إلى مستنقع لتكوين البكتيريا.