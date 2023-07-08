مرتضي منصور عن إمام عاشور.. كسبان فيه 80 مليون ومش فارق معايا

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تعليق مرتضى منصور على انتقال إمام عاشور للأهلي أو بيراميدز.

وكتب عبر فيسبوك: "مرتضى منصور قال عن رحيل إمام عاشور للأهلي أو بيراميدز أنا اشتريته بـ١٠ مليون وبيعته بـ٩٠ مليون.. مش فارق معايا أنا كسبت فيه وخلاص".

وكشفت تقارير إعلامية عن رفض نادي ميتلاند الدانماركي طلب ضم النادي الأهلي إمام عاشور على سبيل الإعارة خلال انتقالات اللاعبين في الميركاتو الصيفي.

وأفادت التقارير الإعلامية أن نادي ميتلاند الدنماركي رفض طلب النادي الأهلي ضم إمام عاشور مقابل 500 ألف دولار على سبيل الإعارة في ميركاتو الصيف.

وأضافت التقارير الإعلامية أن نادي ميتلاند الدانماركي رفض التفريط في اللاعب بهذا المقابل المالي، مؤكدا انتظاره عرضا لبيع إمام عاشور بمقابل مالي كبير يتخطى الثلاثة ملايين دولار.