تعرف على حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو إلى 7 يوليو الجاري والذي جاء كالآتي:

1) في إطار تنفيذ حملة التوعية "اعرف حقك واطمن"، نشرت وزارة الهجرة سلسلة من الفيديوهات التوعوية للعمالة المصرية الراغبة في السفر للمملكة العربية السعودية، وذلك لمنع أي مشاكل تواجه العمالة المصرية بالخارج، ويتناول الفيديو الثاني من السلسلة يتناول عقوبات الإتجار بالأشخاص واستخدام "عُمال الغير".

وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على أهمية تأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية ومن بينها المسافرون إلى السعودية؛ تفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة وفي ضوء توعية المواطنين بسبل السفر الآمن والبدائل القانونية والتي تتضمن حقوقهم وواجباتهم الوظيفية في الدول المستقبلة للعمالة المصرية في الخارج.

2) تلقت وزارة الهجرة عددًا من الاستغاثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأرقام الشكاوى بالوزارة، لعدد من الأسر ممن فقدوا ذويهم خلال أدائهم مناسك الحج.

وعلى الفور وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بتشكيل فريق عمل للتواصل مع كافة السلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية والسفارة المصرية بالمملكة، وبالتعاون مع رموز الجاليات، إلى أن تم التعرف على أماكن وجود المفقودين.

وتبين أنه قد وافتهم المنية بالأراضي المقدسة، حيث قامت الوزارة بالترتيب مع القنصلية بجدة وكافة المعنيين وأهالي المفقودين الذين أعربوا عن رغبتهم في دفن ذويهم بالأراضي المقدسة لمن رغب او بإعادة الجثامين لأرض الوطن، وبدورها قامت الوزارة بالترتيب والتنسيق بين كافة الجهات لتنفيذ رغبة أسر المفقودين.

3) تستعد وزارة الهجرة لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج" والمقرر انعقاده يوم 31 يوليو الجاري، بمشاركة عدد كبير من المصريين بالخارج ممثلين عن مختلف الجاليات المصرية في مختلف دول، وكذلك مشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها.

وأعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ، الجلسات والمحاور الرئيسية لمؤتمر "المصريين في الخارج"، ليكون المؤتمر بمثابة استثمار لجهود الوزارة في تعزيز الهوية الوطنية لدى أبناء مصر من المغتربين وتيسير كافة سبل الدعم اللازمة لهم باعتبارهم أحد الأذرع الهامة لقوة مصر الناعمة، والعمل على أن يكون المؤتمر أعم وأشمل ويضم كافة أطياف المصريين في الخارج.

4) توجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة للجاليات المصرية في الخارج بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة وذكرى بيان 3 يوليو، مشددة على أن تلك الثورة تمثل عنوانًا لإرادة المصريين وإصرارهم على الحفاظ على هويتهم ونسيجهم الوطني الواحد.

وقالت: "إحساس لا يوصف، كانت أول مرة منذ سنوات نلمح ضوءًا في آخر النفق، إنها من أجمل أيام الوطن التي تجمع فيها المصريون لإعادة بلدهم، كنت موجودة في مصر وكنت وقتها نائبا لمساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا الشمالية".

5) في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الهجرة والإسكان لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة لسكان القرى الأكثر احتياجا، في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، تلقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وكذلك د. عاصم الجزار وزير الإسكان، تقريرًا تنفيذيًا شاملًا يتضمن آخر المستجدات بشأن تنفيذ تدريب الدفعة الرابعة من بروتوكول التعاون والذي يستهدف 6 محافظات (الشرقية، المنوفية، الأقصر، سوهاج، قنا، أسيوط)، بإجمالي 894 مستفيدًا من الفئات العمرية من 16 إلى 45 سنة، وبذلك يصل إجمالي عدد المستفيدين من الدفعات الأربعة المخصصة لتنفيذ بروتوكول التعاون في مرحلته الأولى إلى 2711 مستفيدًا بزيادة 11 مستفيدًا عن الإجمالي المستهدف في تلك المرحلة والمقدر بإجمالي 2700 مستفيد.

6) تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة للقاضي ديفيد لبيب، لتعيينه قاضيًا للاستئناف في المحكمة العليا بولاية نيوجرسي الأمريكية، ليصبح بذلك أول مصري يتبوأ هذا المنصب الرفيع، وهي المرة الثانية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لاختيار قاضٍ مصري لهذا المنصب؛ حيث اختاره كونجرس ولاية نيوجيرسي قاضي استئناف، وسبق تعيين القاضية المصرية "شيري ميخائيل" في ولاية أوهايو.

7) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الدكتور شريف زعفران رئيس المجلس الطبي بولاية تكساس الأمريكية، لبحث سبل التعاون والمزيد من خطط إدماج الأطباء المصريين بالخارج في استراتيجية تعزيز المنظومة الطبية المصرية، ورعاية المواطنين المصريين بمختلف شرائحهم.

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