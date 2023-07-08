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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 836 تعديا على أراضى الدولة خلال المرحلة الثالثة للموجة الـ21 بأسوان

جهود إزالة التعديات
جهود إزالة التعديات بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الجهات التنفيذية بضرورة التعاون والتنسيق بين مديرية الأمن والوحدات المحلية ، ومسئولى الزراعة وحماية الأراضى ، ووحدة المتغيرات المكانية ، وكافة فروعها بالمراكز والمدن ، للإعداد الجيد لحملات المرحلة الثالثة للموجة الـ ٢١ ، والتى ستبدأ اليوم السبت ٨ يوليو الجارى وتستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بفرض هيبة الدولة وسلطة القانون بإسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات .

وفى إطار التصدى لكافة أشكال التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فى المهد ، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

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إزالة التعديات

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه مستهدف إزالة  1117 حالة تعد خلال المرحلة الثالثة تم إزالة 500 حالة  منها خلال فترة أجازة عيد الأضحى  قبل إنطلاق فعاليات هذه المرحلة ، ومتبقي 836 حالة تعدى ، منها 792 حالة تعدى مبانى ، و 44 حالة تعدى على أراضى زراعية .

وقال أشرف عطية بأن محافظة أسوان حققت خلال المرحلتين الأولى والثانية نتائج على الأرض حيث أثمرت عن إزالة نحو 500 حالة تعدى بإجمالى مساحات وصلت إلى 222 ألف و 354 م2 ، وذلك من خلال حملات الإزالة المكبرة التى قامت بتنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة بمديريات الرى والزراعة والسكك الحديدية .

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه. 

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جهود

وحققت الحملات نتائج إيجابية وملموسة خلال المرحلتين الأولى والثانية، حيث أثمرت عن إزالة 500 حالة تعدى بإجمالى مساحات وصلت إلى 222 ألف و 354 م2 ، وذلك من خلال حملات الإزالة المكبرة التي قامت بتنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة بمديريات الرى والزراعة والسكك الحديدية.

ولفت المحافظ إلى أنه تم التشديد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الجهات المختصة لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وهو ما يتم تنفيذه فى المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 فى ظل المتابعة اللحظية من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لكافة الجهود المبذولة فى هذا الإتجاه.

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