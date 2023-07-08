مباراة القمة بصافرة محلية.. اتحاد الكرة يوجه صدمة عنيفة لـ مرتضى منصور

أعلن اتحاد الكرة المصري تمسكه بصافرة التحكيم محلي في مباراه القمة بين الأهلي والزمالك رغم تهديد مرتضي منصور بالانسحاب في حالة عدم وجود حكام أجانب.



ونشر أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مصدر داخل اتحاد الكرة: نتمسك بطاقم تحكيم محلي لمباراة القمة.. ووجهة نظر بيريرا أن الحكم المصري هو الأنسب لتلك المواجهة ".

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعبه أون المذاع على فضائية أون تايم سبورت أن فكرة تواجد طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري بعيدة تمامًا بسبب عدم تقدم الأهلي والزمالك بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة يفيد باستقطاب حكام أجانب لإدارة اللقاء.

وأكد شوبير أن الحكم الدولي محمود البنا هو الأقرب لتولي إدارة قمة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها مساء يوم الخميس المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وأشار شوبير إن استقدام طاقم تحكيم أجنبي يتكلف نحو 50 ألف دولار، أي ما يقرب من مليوني جنيه وهذا ما يصعب على أي نادٍ دفعه.