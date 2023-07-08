الزمالك يقترب من ضم صفقتين من العيار الثقيل فى الميركاتو الصيفي |تفاصيل

اكد الإعلامي إسلام صادق أن مسئولي الزمالك اقتربوا من حسم صفقتين سوبر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بناء على رغبة من الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق .

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يقترب من ضم صفقتين سوبر للموسم المقبل ..ونجم كبير بالقلعة البيضاء يرحل بنهاية الموسم".

وعلى جانب آخر أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة فيوتشر ضد الزمالك، التي تنطلق اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة فيوتشر ضد الزمالك، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.