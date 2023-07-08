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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشعب الجمهورى يرشح حازم عمر لانتخابات الرئاسة

الهيئة العليا لحزب
الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري

صرح اللواء محمد صلاح ابو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري أن الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري انتهت من انعقادها يوم السبت الموافق الثامن من يوليو عام ٢٠٢٣ وتوافقت فيما بينها بشأن مرشح الحزب الرئاسي وأصدرت بيانها على النحو التالي.

بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية و القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية  واللائحة الداخلية للحزب 

 

قررت الهيئة العليا الآتي :- 

أولًا:- اعتماد محضر الأمانة العامة المؤرخ في الخامس من يوليو من عام ٢٠٢٣ بنتيجة فرز الأصوات للاقتراع السري لقيادات الحزب التنظيمية والبرلمانية بأغلبية الأصوات التي وافقت على الدفع بمرشح رئاسي من الحزب للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية وتفويض الهيئة العليا في اختيار المرشح .   

تكليف حازم عمر بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية

ثانيا:-  تكليف حازم محمد سليمان عمر رئيس الحزب ورئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ، بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية، مرشحا حصريا عن حزب الشعب الجمهوري و مستوفيا للشروط الواردة بالمواد ١٤١، ١٤٢ بالفرع الأول من الفصل الثاني من الدستور. 

 

ثالثا:- تشكل أمانة خاصة مؤقتة تختص بالمتابعة والإشراف على الشؤون التنظيمية والمالية والإدارية وشئون الدعاية والتغطية الصحفية والإعلامية للحملة الانتخابية الرئاسية لمرشح الحزب الرئاسي. 

رابعا:- إخطار لجنة الأحزاب السياسية بما انتهت إليه الهيئة العليا من قرارات في انعقادها يوم السبت الموافق الثامن من يوليو من عام ٢٠٢٣  .

الأحزاب السياسية الانتخابات الرئاسية التغطية الصحفية الحقوق السياسية الشئون الخارجية الشعب الجمهوري

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