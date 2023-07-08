واشنطن غير منضمة للاتفاق .. ما سبب تزويد أمريكا لأوكرانيا بالقنابل العنقودية؟

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة، أنها سترسل قنابل عنقودية إلى أوكرانيا، في خطوة مثيرة للجدل، نظرًا لأن هذه الأسلحة محظورة من قبل أكثر من 120 دولة بسبب المخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيون.

وحسب تقرير لموقع “ياهو”، تسبب هذه القنابل العنقودية معاناة مدنية واسعة النطاق، فهذه الذخائر ليست في حد ذاتها غير قانونية، ولكن استخدامها يمكن أن يكون كذلك.

علاوة على ذلك، فإن قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية يمكن أن يضعف الحجة ضد قيام الآخرين بالمثل، وهذا بدوره يمكن أن يزيد من فرص انتشار القنابل العنقودية بشكل غير قانوني.

فعالة أم عشوائية؟

وكانت الذخائر العنقودية جزءًا من ترسانات الدول منذ الحرب العالمية الثانية، وتم استخدامها عن طريق المدفعية الجوية أو الأرضية، وقد استخدمتها الولايات المتحدة في لاوس وفيتنام خلال حرب فيتنام، وإسرائيل في جنوب لبنان، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في العراق، والآن سيتم نشرها في أوكرانيا.

وحسب التقرير، فإذا تم تقديمها بشكل مسؤول، يمكن أن تكون أداة عسكرية فعالة، لأنها يمكن أن تنشر مئات القنابل الصغيرة عبر منطقة واسعة، وستثبت أنها سلاح قوي ضد تجمعات القوات الروسية وأسلحتهم في ساحة المعركة.

ففي عام 2017، قالت مذكرة وزارة الدفاع الأمريكية إن الذخائر العنقودية توفر "قدرة ضرورية" عند مواجهة "تشكيل حاشد لقوات العدو، وأهداف فردية منتشرة فوق منطقة محددة، وأهداف لم يُعرف موقعها الدقيق، وحساسة للوقت أو متحركة".

وفي 22 يونيو 2023، أفيد بأن وزارة الدفاع قد خلصت إلى أن القنابل العنقودية ستكون مفيدة إذا تم نشرها ضد المواقع الروسية في أوكرانيا.

في الواقع، جادلت وزارة الدفاع بأنه في بعض الظروف المحدودة يمكن أن تكون القنابل العنقودية أقل تدميرًا للمدنيين، لكن في فيتنام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على استخدام القنابل العنقودية، لتعطيل روابط النقل ومواقع العدو مع تقليل مخاطر تدمير السدود القريبة، والتي من شأنها أن تغمر حقول الأرز وتسبب معاناة واسعة للقرويين.

ومع ذلك، كان استخدامها دائمًا مثيرًا للجدل. المشكلة هي أنه لا تنفجر كل القنابل الصغيرة عند الاصطدام. ولا يزال العديد منهم غير منفجر في الأرض، وهذا يزيد من فرص تعرض المدنيين للتشويه أو القتل.

القنابل العنقودية بموجب القانون الدولي

وأدى القلق بشأن الخطر على المدنيين في عام 2008 إلى اتفاقية الذخائر العنقودية، التي تحظر استخدامها أو إنتاجها أو بيعها من قبل الدول الأعضاء.

ولكن اعتبارًا من عام 2023، أصبحت الاتفاقية ملزمة قانونًا لدول 123 فقط الموقعة - ولم تكن أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة من بينها. ولا يمكنهم - أو أي من الدول الأخرى التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية - إجبارهم على الانضمام إلى الحظر.

على هذا النحو، لا يوجد سبب قانوني يمنع أوكرانيا أو روسيا من نشر القنابل العنقودية في الصراع الحالي - كما فعل كلاهما منذ غزو فبراير 2022. ولا يوجد أي سبب قانوني يمنع إدارة بايدن من بيع الذخائر إلى أوكرانيا.

لكن هناك قوانين تحدد كيف يمكن استخدام القنابل العنقودية وكيف لا يجب ذلك، فالجزء ذو الصلة من القانون الدولي الإنساني هو البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف، والذي صادقت عليه كل من أوكرانيا وروسيا، فيحدد البروتوكول الإضافي القواعد التي يجب على الأطراف المتحاربة مراعاتها للحد من الضرر اللاحق بالمدنيين.

وفي الوقت نفسه ، تؤكد المادة 57 من البروتوكول الإضافي على أن الجيوش المهاجمة عليها واجب العناية لتجنيب السكان المدنيين. وهذا يشمل اتخاذ "جميع الاحتياطات الممكنة في اختيار وسائل وطريقة الهجوم".

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف رحب في وقت سابق بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إرسال ذخائر عنقودية لبلاده، وهو القرار الذي أثار إدانة من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وقال ريزنيكوف في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن الأسلحة الجديدة "ستساعدنا بشكل كبير على إنهاء احتلال أراضينا بينما تنقذ أرواح الجنود الأوكرانيين".

وأضاف أن الذخائر "لن تستخدم في الأراضي الروسية المعترف بها رسميًا".