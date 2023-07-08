فيوتشر يسجل الهدف الأول في شباك الزمالك

سحل فريق فيوتشر هدفا مباغتا، في شباك الزمالك، في المباراة المقامة حاليا على ستاد السلام، ضمن الجولة الـ33 من الدوري المصري.

وجاء هدف فيوتشر، بعد تسديدة قوية من ناصر ماهر، لتسقط من يد صبحي، وتسكن شباكه على الفور، وذلك في الدقيقة 4 من المباراة.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد عواد ومحمود شبانة وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمد حسام "بيسو"وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وعلي ياسر ومحمد صلاح.